Житель Мордовии сядет в тюрьму за избиение брата

Ленинский суд Саранска приговорил 34-летнего Николая Манцерова к двум годам и шести месяцам колонии общего режима за избиение родственника.

Сообщается, что Николай и Григорий Манцеров засиделись в гостях у их старшего брата Ивана. Через некоторое время вышли в подъезд покурить, за дым на площадке они получили замечание от соседа. Возмущенный житель многоэтажки и гостеприимный Иван вступили в словесную перепалку, а Григорий пытался утихомирить старшего брата, за что и поплатился. Николай стал предъявлять Григорию претензии за то, что последний не заступился за Ивана. Николай безжалостно избил брата Григория ногами по голове.

Николай Манцеров признал собственную вину в нанесении тяжких телесных повреждений и объяснил, что до такого зверства его довел алкоголь. Теперь обидчик должен не просто отсидеть срок, однако и выплатить брату в качестве морального ущерба 615 500 рублей.

Источник: "Известия Мордовии".