В Мордовии экс-лесничий получил судимость за халатное отношение к работе

Бывший лесничий Харинского лесничества в Темниковском районе поплатился за халатное отношение к работе и служебный подлог.

Сообщается, что ленивый лесник не патрулировал зону своей ответственности, а предпочитал отсиживаться в теплом кабинете. Это привело к тому, что с января по март 2017 года в лесу было вырублено и вывезено деревьев на сумму 7,3 млн рублей.

В результате на него завели сразу два уголовных дела и осудили, приговорив к штрафу в размере 50 000 рублей. Нечестную работу специалиста лесного хозяйства выявили работники УФСБ и МВД по Мордовии. На основе их материалов Следственный комитет возбудил и расследовал уголовные дела.

Источник: "Известия Мордовии".