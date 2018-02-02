Жителя Мордовии приговорили к обязательным работам за неоднократную пьяную езду

Житель Мордовии приговорен к общественным работам за пьяную езду. На этом правонарушении он попался два раза.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, в 2015 году мужчина был наказан за управление автомобилем в нетрезвом виде. Впрочем, никаких выводов он из этого не сделал. Недавно его вновь поймали во время управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, приговорил его к 200 часам обязательных работ. Кроме того, провинившийся мужчина лишен права управления транспортными средствами на 1 год и 10 месяцев.

Источник: prokrm.ru