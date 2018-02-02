В МГУ им. Огарева обновили спортивно-оздоровительный комплекс

В Саранске прошло торжественное открытие спортивно-оздоровительного комплекса МГУ им. Огарева после реконструкции.

Ректор университета Сергей Вдовин поздравил участников мероприятия, отметив, что это событие имеет важное значение для абсолютно всех, кто активно занимается физической культурой и развивает студенческий спорт.

Отметим, что зал будет не только лишь местом проведения учебных занятий, однако и тренировочной площадкой сборных команд по баскетболу и волейболу. На данный момент спортивный комплекс оснащен тренажерным залом, фитнес-площадками, передовым спортивным инвентарем, заменено покрытие в основном зале.

Источник: "Известия Мордовии".