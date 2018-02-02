В Ленобласти почтят память героя Великой Отечественной войны из Мордовии

В поселке Войсковице Гатчинского района Ленобласти состоится памятное мероприятие, посвященное Герою Советского Союза Александру Манину. Он героически погиб в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятие пройдет 3 февраля. Его участником, среди прочих, станут племянник бойца и жители села Чеберчино, где родился герой. В местном музее планируется открытие специального стенда, посвященного Александру Манину и его подвигу.

Александр Манин родился в Дубёнском районе Мордовии. С июня 1941 года — на фронте. 25 января 1944 года расчёт бойца участвовал в отражении немецкой танковой контратаки. Манин героически сражался, но погиб в возрасте 22 лет. Посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза и награжден орденом Ленина.

Источник: "Известия Мордовии".