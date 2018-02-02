В Саранске 9-летний школьник пострадал при столкновении "Рено" и "Весты"

В Октябрьском районе Саранска накануне, 1 февраля, произошло ДТП с пострадавшим. Инцидент случился в пригородном поселке Луховка.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, водитель иномарки Renault SR врезался в "Ладу Веста". В результате происшествия пассажир иномарки, школьник 2008 г.р., получил повреждения. Мальчик ехал на заднем пассажирском сиденье, был пристегнут ремнем безопасности. Врачи осмотрели его и рекомендовали лечение по месту жительства.

Водители трезвы. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, проводится проверка.

Источник: gibdd.ru/r/13