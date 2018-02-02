Женщина и двое подростков обокрали магазин "Глория Джинс" в Саранске

Полиция Саранска разыскивает необычное преступное трио. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, женщина и двое подростков украли вещи из магазина "Глория Джинс", расположенного в ТРЦ "Сити Парк". Добычей воришек стали мужские брюки и рубашка, а также женская блузка.

Приметы предполагаемых воров:

Женщина: 30-40 лет, плотного телосложения, рост 160 см. Была одета: пуховик белого цвета с подкладкой зеленого цвета, на голове светлая шапка.

Молодой человек: 16-18 лет, худощавого телосложения, рост 160 см. Был одет: куртка черного цвета, шапка серо-черного цвета с помпоном, коричневые ботинки.

Девушка: 15-16 лет, худощавого телосложения, рост 160 см. Была одета: куртка черного цвета, шапка белого цвета, ботинки белого цвета.

Источник: 13.мвд.рф