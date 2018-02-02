В Мордовии нашли 17-летнего беглеца из Ленинградской области

В Мордовии был найден 17-летний житель Ленинградской области, объявленный в федеральный розыск.

Как сообщил специалист по связям со СМИ Рузаевского ЛО МВД России на транспорте, 17-летний парень был обнаружен сотрудниками полиции на железнодорожном вокзале города Саранск. Полицейские провели личный досмотр юноши, в ходе которого был обнаружен и конфискован металлический предмет, внешне напоминающий кастет. «Находка» была направлена на экспертизу.

Парень в данный момент находится в реабилитационном центре «Радуга».

По информации правоохранительных органов, 26 января текущего года юноша, проживающий на территории Ленинградской области, ушел из дома и не вернулся. На связь с родными парень не выходил.