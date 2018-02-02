«Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» победило в номинации «Лучшая инновационная услуга оператора»

«Ростелеком» с услугой «Интерактивное ТВ» стал победителем в номинации «Лучшая инновационная услуга оператора» национальной премии «Большая цифра-2018».

«Ростелеком» консолидирует и предлагает своим абонентам самый интересный телевизионный и видеоконтент, который можно посмотреть на любом экране, способном воспроизводить видео и вне зависимости от среды распространения. «Интерактивное ТВ» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который настраивается индивидуально под пользователя. Абонентам услуги доступен максимальный набор дополнительных сервисов среди всех технологий цифрового ТВ, в том числе:

«Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, воспользоваться перемоткой, вернуться к началу программы;

«Видеопрокат» предлагает к просмотру около 3 тыс. лицензионных, а значит с гарантированным качеством картинки и звука, художественных фильмов и сериалов различных жанров, в том числе в форматах HD и 3D;

«Мультискрин» позволяет объединить в единое пространство для просмотра ТВ- и видеоконтента до 5 различных экранов (телевизоры, ОТТ-приставку «Интерактивное ТВ 2.0», компьютеры и ноутбуки, смартфоны и планшеты, Smart TV);

«Родительский контроль» обеспечивает ограничение телепросмотра для ребенка в зависимости от его возраста.

Победителем в номинации «Лучшее событие, организованное телеканалом для абонентов» признана премьера 7-го сезона сериала «Игры престолов», которую организовали онлайн-сервис Амедиатека и Московский метрополитен при поддержке «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома». Премьера состоялась в ночь с 17 на 18 июля в Москве на станции метро Маяковская. Зрителей первой серии нового сезона встречали белые ходоки, вольные «одичалые», прекрасная Дейнерис Таргариен и бессмертный Джон Сноу. На платформе станции была установлена точная копия Железного трона.

«Большая Цифра» — это первая в России Национальная Премия в области многоканального цифрового телевидения, награждение которой в 2018 году прошло уже в 9-й раз. Ежегодно по итогам голосования ведущих экспертов в области цифрового телевидения, журналистов, а также известных государственных и общественных деятелей «Большая цифра» вручается российским и иностранным телеканалам, федеральным и региональным операторам, производителям и разработчикам оборудования и программного обеспечения, онйлан-видеосервисам и по другим номинациям. Возглавляет жюри президент Международной академии телевидения и радио, генеральный директор Общественного телевидения России, Анатолий Лысенко.