Около ТЦ "Сити-парк" в Саранске иномарка влетела в столб

В минувшую субботу в Саранске произошло ДТП на улице Волгоградской. Информация и фото с места происшествия появились в группе "Привет, сейчас, Саранск" в соцсети "ВКонтакте".

Как стало известно, иномарка синего цвета протаранила столб недалеко от ТЦ "Сити-парк". Информации о пострадавших нет. Один из подписчиков группы сообщил, что косвенное участие в ДТП принял и пешеход, который перебегал дорогу. Не исключено, что водитель иномарки пытался избежать столкновения, потому и врезался в световую опору.

Ранее в субботу около Пушкинского парка в столб въехала "десятка". В той аварии пострадали два человека.