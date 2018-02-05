В Саранске ночью столкнулись "Мазда" и "Шевроле"

В ночь на 5 февраля в Саранске произошло ДТП с участием двух иномарок. Информация о происшествии появилась в паблике "Привет, сейчас, Саранск" в соцсети "ВКонтакте".

По данным очевидцев, в микрорайоне ТЭЦ столкнулись "Мазда 6" и "Шевроле Ланос". Информации о пострадавших нет. Кто стал виновником столкновения, также неизвестно.

Очевидцы также разместили фото с места происшествия, однако оно далеко не лучшего качества. По кадру можно заметить, что машины столкнулись лоб в лоб.

Некоторые пользователи отметили, что авария произошла не ночью, а вечером 4 февраля.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.