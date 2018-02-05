Травма юного спортсмена в финале первенства России по шорт-треку

1-4 февраля в столице Мордовии в Ледовом дворце проходил финал первенства России по шорт-треку среди юношей и девушек по многоборью старшей и средней возрастных групп.

В столицу Мордовии приехали около 170 юных спортсменов из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Смоленска, Ярославля, Челябинска, Пензы и других городов.

В финале первенства девушки и юноши соревновались на дистанции 1500 метров.

4 февраля, во время забега среди юношей старшего возраста, случилось серьезное происшествие. В ходе обгона один их участников рассек лезвием конька ногу другого спортсмена. Соревнования тут же были остановлены, бригада медиков оказала первую помощь, а бригада скорой помощи доставила юного спортсмена в одну из республиканских больниц.