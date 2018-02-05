Два игрока "Мордовии" признаны лучшими в Первенстве ВХЛ по итогам января

Два хоккеиста саранской "Мордовии" вошли в число лучших игроков Первенства ВХЛ по итогам января. Как сообщает пресс-служба лиги, Сергей Горячев признан лучшим защитником. В январе он провел 8 матчей, в которых набрал 6 (3+3) очков при общем показателе полезности "плюс 4". В номинации "Лучший новичок" первенствовал 22-летний нападающий "Мордовии" Иван Цыпнятов. В течение января он провел 4 матча, в которых набрал 5 (2+3) очков при коэффициенте полезности "плюс 5".

В номинации "Лучший вратарь" победил Сергей Летуновский ("Тамбов"), а лучшим нападающим признан представитель "Ростова" Владислав Туник.

Источник: Сайт Первенства ВХЛ