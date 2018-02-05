Житель Саранска наткнулся на мошенника на "Авито" и лишился 135 тысяч рублей

Житель Октябрьского района Саранска подал заявление в полицию, сообщив, что стал жертвой мошенников. По информации пресс-службы МВД по РМ, 42-летний мужчина нашел на сайте "Авито" объявление о продаже штукатурной машины. Позвонив продавцу, покупатель услышал, что товар находится в Ульяновской области. Также мошенник сообщил, что на машину уже есть другие претенденты, но пообещал "устранить" конкурентов и забронировать товар за жителем Саранска, если тот внесет предоплату. Покупатель сделал три перевода на общую сумму 135 тысяч рублей на счет мошенника.

Через несколько минут на номер его мобильного телефона пришло смс-сообщение, в котором автор объявления подтвердил перевод и просил не приезжать за заказом. Покупатель попытался связаться с продавцом по телефону, чтобы уточнить ситуацию, однако абонент был выключен, а страничка с объявлением удалена.

Источник: 13.мвд.рф