В Саранске на стыке января и февраля существенно снизилось количество пожаров

За минувшую неделю (29 января - 4 февраля) на территории Мордовии произошло 8 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года это число сократилось на 13 пожаров, сообщили в пресс-службе МЧС по РМ.

К сожалению, не обошлось без погибших. В ночь с 29 на 30 января при пожаре на улице Рабочая в населенном пункте Полянки под Саранском погибли 2 человека.

Чаще всего пожары происходят в частном секторе. Собственно, все 8 инцидентов на минувшей неделе произошли в частных домах.

В МЧС напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности.

"Если вы стали свидетелем пожара, необходимо звонить по номеру "101" со стационарного и мобильного телефонов", говорится в сообщении.

Источник: 13.mchs.gov.ru