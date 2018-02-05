В Саранске подведены итоги турнира на призы федерации биатлона Мордовии

В Саранске прошли межрегиональные соревнования биатлонистов на призы федерации биатлона Мордовии. Участниками турнира стали не только спортсмены из региона-13, но и гости из Ульяновской, Саратовской областей, Татарстана и других регионов.

Победителями соревнований в своих возрастных категориях стали: Влада Балдуева (Ульяновская область), Регина Незаметдинова (Ульяновская область), Никита Крохин (Мордовия), Алексей Зубарев (Мордовия). Отметим, что в программу соревнований изначально входила еще и эстафетная гонка, но она была отменена.

Напомним, что 10 февраля лыжно-биатлонный комплекс Саранска примет очередной турнир - "Лыжня России-2018".

Источник: mordovia-sport.ru