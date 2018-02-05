В Саранске полным ходом идет борьба с непогодой

Февральский дождь не испугал саранских коммунальщиков, которые отважно вышли на борьбу с плохой погодой.

В городской администрации заявили, что на борьбу со стихией вышло 35 единиц техники и 1004 дворника.

Наиболее проблемной ситуация остается в Пролетарском районе Саранска. Здесь многочисленные улицы расчищаются силами 7 тракторов. 375 человек взяли в руки лопаты.

Много застоев воды и в Октябрьском районе. Здесь коммунальщикам с расчисткой улиц от снежной жижи помогает 7 единиц техники и 390 дворников. В Ленинском районе работает 18 единиц техники и 375 дворников.

Источник: "Известия Мордовии".