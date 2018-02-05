В Саранске сотрудниками Росгвардии задержаны два находившихся в розыске местных жителя

В Саранске задержали двух человек, которые находились в розыске. В ночь на 3 февраля сотрудники Росгвардии увидели молодого человека, шедшего по улице Республиканской. При виде патрульной машины он заметно занервничал и попытался скрыться во дворах, сообщают в пресс-службе Росгвардии.

Стражи порядка догнали и задержали парня. Установлено, что 20-летний житель Саранска находится в розыске по подозрению в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Молодой человек передан полицейским для дальнейших разбирательств.

Второго гражданина задержали в юго-западной части столицы Мордовии. 29-летний местный житель также привлек внимание росгвардейцев своим поведением. Оказалось, что он разыскивается УМВД России по Тюменской области за неявку на судебное заседание. Задержанный также передан сотрудникам полиции Мордовии.

Источник: Росгвардия РМ