В дни матчей ЧМ-2018 в Саранске будет действовать особый режим безопасности

Мэрия Саранска позаботится о том, чтобы во время чемпионата мира по футболу в городе были введены дополнительные меры безопасности. Об этом заявил мэр города Петр Тултаев.

Ограничения коснутся в том числе и работы общественного транспорта, который будет работать в усиленном режиме, а проезд для всех групп населения сделают бесплатным. За 5 часов до начала матчей на ряде улиц будет введено временное ограничение движения транспорта. Оно будет сниматься спустя 3-4 часа после игры ЧМ. Транзитный грузовой транспорт в дни проведения матчей должен будет следовать объездными дорогами, заезд в город ограничат.

"Все магазины, которые находятся в центральной части города, должны согласовать графики завоза товаров с соответствующими структурами. В городах, принимающих матчи, по указу президента особый режим вводится с 25 мая. Но хочу подчеркнуть", - заметил Тултаев, добавив, что "особые ограничения будут действовать только в дни матчей мундиаля - 16, 19, 25 и 28 июня". Следовательно, жизнь в городе на время всего чемпионата останавливаться не будет.

Источник: adm-saransk.ru