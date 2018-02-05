В Саранске за 4 года появилось 7 новых детсадов

За период с 2013 по 2017 год в Саранске было построено 7 современных детских садов на 240 мест каждый. В общей сложности за этот период дополнительными местами в дошкольные учреждения были обеспечены 1710 детей.

"Сегодня проблем с очередями в детские сады столицы Мордовии нет. Однако есть необходимость появления дополнительного количества ясельных групп. Также в некоторых случаях родители не могу определиться с выбором дошкольного учреждения, к примеру, их не устраивает детский сад по месту жительства", - сказал мэр Саранска Петр Тултаев.

Он также отметил, что строительство детсадов в городе продолжится.

Источник: adm-saransk.ru