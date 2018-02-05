В Саранске столкнулись два легковых автомобиля

В Саранске произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Столкнувшиеся «легковушки» попали в поле зрения автомобилистов, проезжавших мимо места аварии, утром 5 февраля в районе ТЭЦ-2. По имеющимся в настоящий момент данным, врезались друг в друга два легковых автомобиля марки «Ниссан» и «Лада-Приора». Из-за сильного удара иномарка влетела в дерево.

О пострадавших вследствие данного ДТП пока что не сообщается.

О причинах и обстоятельствах столкновения машин неизвестно.

Источник: https://vk.com/saransk_photo