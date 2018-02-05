В Саранске водитель "легковушки" спровоцировал ДТП

В Саранске водитель легкового автомобиля устроил ДТП.
Соответствующая информация была опубликована очевидцами аварии в социальных сетях.
Утром 5 февраля в Октябрьском районе города водитель легкового автомобиля марки ВАЗ-2110 протаранил боковую часть другой «легковушки» марки «Мицубиси-Лансер».
По предварительной информации, никто из участников ДТП не пострадал.
Очевидцы сообщают, что из-за аварии было серьезно затруднено движение троллейбусов.
Почему водитель ВАЗа протаранил иномарку, пока что неизвестно.
Источник: https://vk.com/saransk_photo