В Саранске водитель "легковушки" спровоцировал ДТП

В Саранске водитель легкового автомобиля устроил ДТП.

Соответствующая информация была опубликована очевидцами аварии в социальных сетях.

Утром 5 февраля в Октябрьском районе города водитель легкового автомобиля марки ВАЗ-2110 протаранил боковую часть другой «легковушки» марки «Мицубиси-Лансер».

По предварительной информации, никто из участников ДТП не пострадал.

Очевидцы сообщают, что из-за аварии было серьезно затруднено движение троллейбусов.

Почему водитель ВАЗа протаранил иномарку, пока что неизвестно.

Источник: https://vk.com/saransk_photo