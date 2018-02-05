В Саранске открылся мультисервисный центр продаж и обслуживания «Ростелекома»

Компания «Ростелеком — Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») продолжает открывать центры продаж и обслуживания по всей России. В Саранске новый офис в формате «мобильного острова» открылся в торгово-развлекательном центре «Сити Парк» по адресу: ул. Волгоградская, 71.

В центрах продаж и обслуживания можно узнать подробности и подключить все услуги связи «Ростелекома», в том числе «Интерактивное ТВ», «Домашний интернет», домашний телефон или мобильную связь. В зоне тестирования можно получить консультацию и самостоятельно освоить управление «Интерактивным ТВ» — воспользоваться паузой и записью прямого эфира, попробовать заказать фильм в «Видеопрокате», изучить коллекцию песен в сервисе «Караоке» и др.

Все услуги «Ростелекома» доступны для подключения «под ключ», вместе с необходимым абонентским оборудованием — высокоскоростным Wi-Fi-роутером, ТВ-приставкой, современным домашним телефоном. Все оборудование может доставить специалист компании в момент подключения услуг.

«В розничной сети проходит масштабная программа релокации центров продаж и обслуживания. До конца 2018 года мы планируем открыть 340 новых офисов по всей России, — отмечает генеральный директор ООО «Ростелеком — Розничные системы» Арвидас Алутис. — Мы стремимся стать ближе к нашим клиентам и открываем офисы продаж в местах, где им это действительно удобно».

Клиентам центров доступны дополнительные сервисы: страхование, денежные переводы, погашение кредитов, выдача заказов из интернет-магазинов, рассрочка на абонентское оборудование – современные телефоны и смартфоны.

«Наша задача — сделать офисы продаж универсальными с максимальным набором сервисов, чтобы клиент не тратил свое время и мог получить нужные ему услуги в одном месте», — говорит коммерческий директор ООО «Ростелеком – Розничные системы» Екатерина Петропавловская. — Уже сейчас в наших салонах связи можно купить антивирусные программы, авиабилеты, мобильные телефоны, смартфоны таких популярных брендов как Samsung, Xiaomi, Huawei, Nokia, Asus и многое другое.

Офисы работают ежедневно с 10:00 до 22:00 без выходных и перерыва на обед.