"Мордовия" впервые в истории проиграла "Челнам" в Саранске

Хоккеисты саранской "Мордовии" проиграли "Челнам" в первом матче очередного тура первенства ВХЛ. Встреча состоялась 5 февраля в Саранске и завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей.

"Мордовии" удалось уйти от поражения в основное время за 3,5 минуты до сирены, однако одержать итоговую победу хозяева не смогли. Победу "Челнам" принес точный бросок Файзуллина на второй минуте овертайма.

Отметим, что это первая в истории победа, одержанная "Челнами" над "Мордовией" в Саранске.

"Мордовия" – "Челны" - 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1).

Шайбы:

1:0 – Бадрутдинов (Юнышев, Ахметзянов) (03:24)

1:1 – Опалев (Файзуллин, Ханнанов) (15:26)

1:2 – Кутявин (Бобиков) (43:46)

2:2 – Ахметзянов (Ситнов, Петраков) (56:31)

2:3 – Файзуллин (Исрафилов) (61:38).