Власти Саранска не позволят непогоде помешать проведению "Лыжни России - 2018"

В администрации Саранска заверили, что никакие осадки не помешают проведению в городе соревнований "Лыжня России – 2018". Этого мероприятия в городе очень ждут лыжники разных поколений.

Старт запланирован на 10 февраля. Пока что прогнозы синоптиков не радуют - в ближайшие дни в столице РМ ожидаются мокрый снег и дождь. Однако власти заверили, что трасса для соревнований будет готова при любых обстоятельствах. Уже закуплена вся необходимая атрибутика – в частности, шапочки и номерки, которые полюбили лыжники.

Во время проведения соревнований будут работать полевые кухни и играть музыка.

Источник: adm-saransk.ru