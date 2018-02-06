Фестиваль-конкурс "Играй, гармонь!" в феврале доберется до районов Мордовии

В Мордовии продолжается популярный фестиваль-конкурс "Играй, гармонь!". Он уверенно шагает по республике, так как пользуется популярностью и у исполнителей, и у зрителей.

Недавно концерт в рамках фестиваля прошел в саранском ДК. В феврале мероприятие доберется и до районов республики. Программа фестиваля следующая: 10 февраля – Атяшево, 11 февраля – Атюрьево, 17 февраля – Кочкурово, где буквально недавно открылся новый современный Центр национальной культуры.

Жюри по итогам всех выступлений предстоит выбрать самых ярких исполнителей, которые 3 марта выступят в заключительном большом гала-концерте на сцене Республиканского Дворца культуры.

Источник: "Известия Мордовии".