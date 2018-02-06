Бойцы Рогсвардии Мордовии помогли поймать двух пьяных водителей

Росгвардейцы из Зубово-Полянского района Мордовии в течение минувших выходных задержали двух пьяных водителей. Как сообщает пресс-служба Росгвардии, первый нарушитель ПДД был остановлен около 2:30 ночи на федеральной трассе М-5 "Урал". Его вазовская "десятка" ехала на большой скорости, виляя по трассе. 29-летний водитель оказался совершенно нетрезв.

Второй правонарушитель задержан днем. Автомобиль "Шевроле Нива" неуверенно ехал по одной из улиц районного центра, заметно прибавляя скорость. Машины бал заблокирована и остановлена, после чего стражи порядка почувствовали исходящий от шофера отчетливый запах алкоголя. Он был передан сотрудникам ДПС для дальнейшего разбирательства.

Источник: Росгвардия РМ