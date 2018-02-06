За один день операции "Безопасный регион" в Мордовии зафиксировано 250 нарушений ПДД

В Мордовии подвели итоги операции "Безопасный регион", которая прошла 3 февраля. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, в течение всего одного дня инспекторы выявили 250 нарушений ПДД.

Инспекторы работали в усиленном режиме в местах концентрации ДТП, массового скопления граждан, а также на участках автодорог, где чаще всего можно встретить нарушителей. В рамках операции было задержано 7 водителей, которые позволили себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекторы не только составляли протоколы, но и проводили профилактическую работу по безопасности дорожного движения.

Источник: gibdd.ru/r/13