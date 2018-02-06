Глава Мордовии поздравил лыжницу Анастасию Седову с золотой медалью первенства мира

Глава Мордовии Владимир Волков поздравил лыжницу Анастасию Седову, которая завоевала золото на первенстве мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи в Швейцарии. Воспитанница СШОР РМ стала первой в скиатлоне с результатом 44.03,6.

"Лыжные гонки сегодня – очень перспективный для республики вид спорта. Уверен, что ваше блестящее выступление вдохновит наших спортсменов на будущие достижения, привлечет в массовый и профессиональный спорт новые таланты. Отрадно, что остальные призовые места также у россиян — на второй ступени пьедестала почета Наталья Непряева, третье место завоевала Яна Кирпиченко. Таким образом, весь пьедестал престижных соревнований заняли представительницы России.

Совсем скоро вся республика будет следить за вашим выступлением на зимней Олимпиаде. Желаю вам успешно выступить и защитить честь нашей страны!" – сказано в поздравлении Волкова.

Источник: e-mordovia.ru