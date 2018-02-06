СМИ: уроженец Мордовии надругался над телом мертвой участницы "Дома-2"

Уроженца Мордовии подозревают в совершении чудовищного преступления. По некоторым данным, судмедэксперт, родившийся в Темникове, надругался над телом мертвой девушки.

Речь идет о громком деле об убийстве участницы шоу "Дом-2" Оксаны Аплекаевой. Девушку убили летом 2008 года. Ее тело нашли на трассе в Истринском районе Подмосковья. В ходе следствия было установлено, что жертву изнасиловали два разных человека. Одним из них, вероятно, был убийца, а вот вторым оказался судмедэксперт из истринского отделения Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области, который и устанавливал причины смерти девушки.

По данным СМИ, некрофил родился весной 1980 года в Темникове. Позднее учился в одном из филиалов МГУ имени Н.П. Огарева.

Источник: "Известия Мордовии".