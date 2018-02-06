В Мордовии задержали мужчину, разобравшего школьную ограду

В Мордовии был задержан 48-летний мужчина, который разобрал школьную ограду. Информация от отдела Росгвардии по РМ.

Полицейские города Рузаевка получили информацию о том, что возле здания школы №5 неизвестный гражданин пытается разобрать ограду. Представители группы задержания вневедомственной охраны территориального отдела Росгвардии незамедлительно выехали по указанному адресу.

На месте инцидента правоохранители обнаружили отдельно сложенные металлические конструкции, которые были идентичны элементам школьного забора.

Поблизости также был замечен мужчина, пытавшийся спрятаться за мусорными контейнерами. Выяснилось, что гражданин причастен к разбору ограждения. Мужчина был задержан. Преступнику 48 лет, проживает в городе Инсар.

Источник: http://rosgvard.ru