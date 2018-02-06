Работники ГИБДД разъяснили ситуацию о замене водительских удостоверений

Абсолютно каждый автомобилист прекрасно знает и помнит о том, что срок действия водительского удостоверения составляет десять лет. Для того, чтобы обновить документ, предоставляющий право управления транспортным средством, необходимо заранее подготовить нужные документы и пройти медицинскую комиссию.

Не так давно в средствах массовой информации стали появляться сообщения о том, что в скором времени для продления срока действия водительского удостоверения автомобилистам придется сдавать экзамен на знание правил дорожного движения. Представители Госавтоинспекции заявляют, что в настоящий момент переэкзаменовка водителей не предвидится. Более того, федеральный закон «О безопасности дорожного движения» не содержит в себе ни одного пункта относительно аттестации автомобилистов на знание ПДД.

Для того, чтобы обновить водительское удостоверение, необходимо обратиться либо в ГИБДД, либо в многофункциональный центр, либо же осуществить данную процедуру при помощи сайта государственных услуг.

Те автомобилисты, которые вовремя не продлят срок действия водительского удостоверения и продолжат ездить со старыми правами, будут привлечены к административной ответственности.

Источник: gibdd.ru