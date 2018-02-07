Саранску будет выделено 58 млн на строительство универсального спортивного зала

Ряд субъектов Российской Федерации в течение 2018 года получат субсидии на строительство спортивных объектов. Общая сумма субсидий из федерального бюджета - 3,27 млрд рублей. Распоряжение подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Саранск получит из этой суммы 580 млн рублей на строительства универсального зала. Остальные средства распределяются следующим образом: 1 млрд рублей получит Калужская область (на строительство Дворца спорта в Калуге), 500 млн пойдет на центр волейбола в Новосибирске. Субсидии также получит Тува (470 млн), Дагестан (224 млн), а также Астраханская (196,4 млн), Московская (242 млн) и Саратовская (60 млн) области.