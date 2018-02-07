Двое жителей Мордовии получили высокие награды по указу Владимира Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных званий некоторым жителям Мордовии. Так, директор научно-инженерного центра преобразовательной техники ПАО "Электровыпрямитель" Георгий Шестоперов согласно указу стал "Заслуженным машиностроителем Российской Федерации". Такой чести он удостоился за заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу.

Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждена судебный пристав-исполнитель по Ичалковскому и Большеигнатовскому районам УФССП по Республике Мордовия Марина Бутяева. Она награждена за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, а также многолетнюю добросовестную работу.