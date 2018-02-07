В Мордовии зафиксирован первый случай заболевания гриппом

Первый житель Мордовии в этом эпидсезоне заболел гриппом. Диагноз был подтвержден лабораторно. В настоящее время больной находится в республиканской инфекционной больнице. По словам представителя Роспотребнадзора по РМ, у пациента грипп В - нетяжелая и неопасная форма вируса.

В то же время еженедельно в Мордовии и Саранске фиксируется рост заболеваемости ОРВИ. Так, на прошлой неделе в столице республики по поводу заболеваемости ОРВИ к врачам обратились 2560 человек, а в регионе - 3830.

В Роспотребнадзоре заверили, что специалисты постоянно мониторят ситуацию с заболеваемостью гриппом в других регионах РФ. Медицинские организации полностью готовы к возможному всплеску заболеваемости.