Осужденным Мордовии пытаются передать мобильники в шоколадках и под обувными стельками

В Мордовии пресечены очередные попытки передачи запрещенных предметов в колонии. Так, жительница Волгограда положила в посылку "шоколадки", однако в обертках на самом деле были спрятаны 6 сотовых телефонов. В другом случае мобильник был обнаружен под стелькой обуви, сообщили в пресс-службе УФСИН по РМ.

А вот жительница Москвы решила поступить проще. Она прислала осужденному в ИК-4 бандероль, где среди прочих вещей находились сотовый телефон, сим-карта и наушники. Разумеется, такая посылка не дошла до адресата, так как была перехвачена сотрудниками колонии.

По всем фактам проводится проверка.

Источник: 13.fsin.su