"Мордовия" уступила "Гомелю" в первом контрольном матче на Кипре

Футболисты "Мордовии" провели первый контрольный матч на сборе на Кипре. Первый контрольный матч состоялся на пятый день сборов в городе Айя – Напа. Соперником был представитель Высшей лиги чемпионата Беларуси – "Гомель". Итог встречи – поражение саранских футболистов со счетом 1:2.

Тренерский штаб "Мордовии" дал возможность сыграть всем игрокам команды. В каждом тайме команда Марата Мустафина выходила на поле разными составами.

"Мордовия" – "Гомель" – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 - Волков (6); 0:2 - Юденков (35); 1:2 - Мухаметшин (40).

"Мордовия" (1-й тайм): Шебанов, Лебедев, Сабитов, Шоркин, Деревягин, Ваганов, Кренделев, Жестков, Астафьев, Маркин, Мухаметшин.

"Мордовия" (2-й тайм): Калюжный, Стрелов, Багаев, Юсупов, Николаев, Навлётов, Зюзин, Шлеермахер, Ларинов, Соболев, Лукьянов.

Источник: fc-mordovia.ru