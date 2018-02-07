В Саранске фальшивой пятитысячной купюрой расплатились за спорттовары

В Саранске обнаружена очередная фальшивка номиналом 5 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, в полицию обратилась заведующая кассой отделения одного из банков. По ее словам, она подсчитывала выручку, поступившую из сетевого магазина спорттоваров, и обнаружила поддельную банкноту.

"В фальшивке найдены несоответствия с оригиналом. По внешним признакам она находилась в обороте. Имеет характерное для подлинных купюр свечение в УФ-лучах", - сообщили в ведомстве.

По этому факту проводится проверка, розыск сбытчика и изготовителя продолжается.

Источник: 13.мвд.рф