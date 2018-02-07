В МГУ им. Огарева проходит программа переподготовки "Гид-экскурсовод"

В саранском МГУ им. Огарева стартовала программа профессиональной переподготовки "Гид-экскурсовод". Организована она на базе факультета дополнительного образования.

Слушатели получат дополнительные знания, умения и навыки, необходимые для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере туризма. Данное направление становится особенно актуальным с учетом проведения в Саранске чемпионата мира по футболу 2018 года.

Декан факультета Наталья Жадунова отметила, что большой акцент сделан на приобретение практических навыков по подготовке и проведению экскурсий.

В завершение программы слушатели пройдут итоговую аттестацию, а по ее итогам получат диплом о профессиональной переподготовке и присвоении новой квалификации.

Источник: "Известия Мордовии".