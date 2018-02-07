В Мордовии снизился уровень безработицы

В Мордовии наблюдается положительная динамика в вопросе снижения безработицы. И это при том, что в целом по России количество безработных растет. Так, за период с 24 по 31 января 2018 года безработица увеличилась на 1,9% - без постоянного дохода пребывают 779,6 тыс. граждан.

Наибольшее повышение уровня безработицы зафиксировано в Сахалинской, Кировской, Магаданской, Новгородской областях, республиках Бурятия, Карелия, Адыгея, городе Севастополе, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе.

Снижение численности безработных граждан произошло не только в Мордовии, но и на Алтае, в Карачаево-Черкесской, Чеченской Республиках, Пензенской и Орловской областях и Забайкальском крае, сообщили в Минтруда.