В Саранске разыскивают молодого мужчину на красном "Сузуки"

В Саранске полиция ищет без вести пропавшего Николая Каштанова. По информации пресс-службы МВД по РМ, 28-летний мужчина ушел из дома 1 февраля и по сей день не вернулся. Николай может передвигается на кроссовере "Сузуки SX 4" красного цвета.

Приметы пропавшего: рост 175 см, плотного телосложения, волосы волнистые, русые, носит бороду. Был одет: черная куртка, голубые джинсы, желтая кофта, серая шапка, черные кожаные ботинки.

"Если вам что-либо известно о местонахождении человека на фото, позвоните по телефонам: 8 (8342) 29-77-44, 76-08-80 или 02", - обращаются с призывом к жителям РМ.

Источник: 13.мвд.рф