В Мордовии чиновник вместо авто получил штраф

В Мордовии прокуратура проверила закупки администрации Ичалковского сельского поселения.

Представители республиканской прокуратуры сообщили, что на официальном веб-сайте размещена документация о проведении электронного аукциона на поставку авто "Лада Ларгус" Универсал, NORMA Comfort 5 мест.

Вопреки требованиям закона технические и функциональные характеристики, отмеченные в документации на право заключения контракта на поставку машины, соответствуют только лишь автомобилю "Лада Ларгус" Универсал и иные модели машин, входящие с ним в один класс, не отвечают заявленным характеристикам.

В результате, глава сельского поселения вместо машины получила штраф.

Источник: "Известия Мордовии".