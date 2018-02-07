В Саранске вынесли приговор водителю ассенизаторского автомобиля

В Пролетарском суде огласили решение по одному из наиболее необычных уголовных дел последних лет.

Сообщается, что уроженца Саранска Владимира Аркаева осудили за захоронение химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды. Гособвинение запрашивало для подсудимого условный срок, однако суд ограничился штрафом в 30 тысяч рублей.

Согласно сведениям следствия, Аркаев с января 2016-го по апрель 2017-го регулярно перевозил жидкие химвещества и отходы производства. Весной прошлого года в одном из промышленных районов промыл цистерну ассенизаторского авто и слил остатки жидких химических веществ в канализационный колодец.

Вредные вещества вытекли по трубам на земельный участок, это стало причиной загрязнения грунта площадью свыше 46 квадратных метров. Сумма ущерба составила 91 000 рублей. Свою вину в инкриминируемом преступлении Аркаев признал целиком и возместил ущерб.

Источник: "Известия Мордовии".