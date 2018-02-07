Мордовские волонтеры присоединились к акции "Благодарю"

Волонтеры Мордовии присоединились к акции "Благодарю", основная задача которой - передача слов благодарности от человека к человеку.

В открытках волонтеры написали самые искренние и теплые слова благодарности собственным родителям, бабушкам, дедушкам, учителям, наставникам.

В этой акции также приняли участие учащиеся саранской школы №24. Дети вместе с собственной классной руководительницей подписали открытки и отправили их собственным родным.

Активисты движения Волонтеры Мордовии отметили, что ежедневно к акции присоединяется все больше неравнодушных людей, тех, кому есть кого поблагодарить.