"Каждый день горжусь Мордовией": в республике стартовал патриотический конкурс

В Мордовии было объявлено о начале конкурса творческих работ "Каждый день горжусь Мордовией". Организаторами мероприятия выступили Общественная молодежная палата при Госсобрании РМ совместно с Молодежной ассамблеей народов РМ.

В конкурсе могут принять участие ученики 5-11-х классов образовательных учреждений республики. Конкурсанты могут представить свои материалы в виде эссе, очерков, рассказов, зарисовок, стихотворений и исследовательских работ.

Примерные темы работ: "Уроженцы и жители Мордовии", "Саранск – столица Мордовии", "Природа родного края", "Спортивные достижения", "Культура Мордовии", "Успехи в агропромышленном комплексе региона", "История республики", "Гордость моего района" и др.

Прием работ будет осуществляться по 15 апреля 2018 года.

Источник: "Известия Мордовии".