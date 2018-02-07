В Саранске поймали вора в яркой шапке, укравшего домофон

Жители одного из домов на улице Семашко в Саранске обратились в полицию с заявлением о том, что с их подъезда неизвестный снял домофон. Было установлено, что кражу около 3 часов ночи совершил неизвестный мужчина в вязаной шапочке с яркой надписью.

Эту информацию передали сотрудникам Росгвардии РМ. Вскоре сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на прохожего в головном уборе, который по описанию был похож на шапочку разыскиваемого. Молодого человека остановили для проверки документов. Оказалось, что адрес, где украден домофон, и место проживания мужчины совпадают. Вдобавок задержанный заметно нервничал.

Для дальнейшего разбирательства предполагаемый вор был передан сотрудникам полиции.

Источник: Росгвардия РМ