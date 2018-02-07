В Саранске столкнулись автобус и "легковушка"

В Саранске произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского автобуса.

Соответствующая информация была опубликована в социальных сетях.

Утром 7 февраля саранские автомобилисты, проезжая перекресток улицы Энгельса и проспекта 50 лет Октября, заметили стоявшие посреди проезжей части пассажирский автобус и легковой автомобиль. Транспортные средства были сильно разбиты.

Пострадавших, по предварительной информации, не было.

Причины и обстоятельства аварии пока что неизвестны.

Источник: https://vk.com/saransk_photo