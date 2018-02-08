Жителя Екатеринбурга задержали за кражу 12 игровых дисков в Саранске

В Екатеринбурге задержан 27-летний молодой человек, который украл игровые диски в одном из магазинов Саранска. В полицию Мордовии обратился индивидуальный предприниматель, рассказавший, что у него обокрали торговый зал, находящийся по улице Советская.

Полицейские выяснили, что 12 игровых дисков утащил житель Свердловской области, который был в Мордовии проездом. Воришка заехал в регион-13, где целенаправленно зашел в торговый зал магазина, специализирующегося на продаже техники, и совершил преступление.

Вора задержали в Екатеринбурге и доставили в Мордовию. Он пообещал возместить ущерб, причиненный потерпевшему.

Источник: 13.мвд.рф