Рузаевские школьники побывали на экскурсии в музее ОВД Мордовии

Ученики 7-го класса рузаевской школы №5 побывали в музее органов внутренних дел Мордовии. Экскурсию для ребят была организована в рамках межведомственной оперативно-профилактической операции "Полиция и дети".

Хранитель музея познакомила ребят с историей становления мордовской полиции, продемонстрировала коллекцию обмундирования и оружия, состоящего на вооружении сотрудников. Также дети услышали рассказы о сотрудниках полиции, которые участвовали в Великой Отечественной войне, и о значимых исторических событиях, связанных с уроженцами республики.

В пресс-службе МВД по РМ отмечают, что дети остались впечатлены экскурсией и с интересом слушали и запоминали информацию.

Источник: 13.мвд.рф