Житель Торбеево чуть не убил жену на глазах у детей

В поселке Торбеево был задержан местный житель, который жестоко избил свою супругу. Как стало известно, расправа происходила в одном из домов на улице Первомайская

Молодой отец с особой жестокостью чинил расправу над матерью своих детей, избивая женщину руками и ногами. Дети плакали и пытались уговорить отца не избивать маму. Однако тот не слушал их и лишь больше зверел.

К счастью, на место происшествия вовремя прибыли правоохранители, которые и остановили избиение. Теперь мужчине придется отвечать за содеянное перед законом.

О степени серьезности травм пострадавшей не сообщается. Также не известно, что стало причиной конфликта.